Глава Минцифры готов открыто обсуждать вопросы IT

24 октября в рамках второго дня форума и выставки "ИНФОТЕХ-2024" в Тюмени пройдёт встреча с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым.

Организаторы пишут, что встреча открытая - приглашаются все желающие, а также представители ИТ-сообщества.

"Мы второй год организуем подобную встречу с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Для всех участников это отличная возможность задать любой вопрос, открыто поговорить о вызовах ИТ-индустрии", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

встреча начнется 24 октября в 17:30 в Тюменском технопарке. Вопросы для встречи можно направлять по ссылке.