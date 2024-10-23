Глава Минцифры готов открыто обсуждать вопросы IT

19:00 23 октября 2024
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24 октября в рамках второго дня форума и выставки "ИНФОТЕХ-2024" в Тюмени пройдёт встреча с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым.

Организаторы пишут, что встреча открытая - приглашаются все желающие, а также представители ИТ-сообщества.

"Мы второй год организуем подобную встречу с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Для всех участников это отличная возможность задать любой вопрос, открыто поговорить о вызовах ИТ-индустрии", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

встреча начнется 24 октября в 17:30 в Тюменском технопарке. Вопросы для встречи можно направлять по ссылке.

Теги: Инфотех , Минцифры РФ
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