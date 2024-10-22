В Тюмени предлагают поговорить о развитии и продвижении российских брендов

24 октября в рамках пятого сезона проекта "Неделя моды. Сибирь" в Центре стратегического развития города Тюмени "Сибирь" (ул. Осипенко, 35) пройдет панельная сессия "Развитие и продвижение российских брендов: стратегии и инструменты", начало в 19 часов.

В сентябре президент России утвердил план продвижения отечественных брендов, актуальный вопрос нашего времени. Участники сессии обсудят инструменты продвижения брендов с экспертами в области моды. Рассмотрят следующие аспекты: влияние модных показов на продвижение брендов, роль стилистов, инструменты дизайнеров для продвижения коллекций и электронная коммерция как механизм продвижения.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Модные показы как инструмент продвижения брендов. Влияние модных тенденций на восприятие брендов.

2. Работа стилиста и его роль в продвижении брендов. Создание имиджа и стиля бренда.

3. Инструменты дизайнера для продвижения своей коллекции. Маркетинг, реклама и PR.

4. Электронная коммерция как механизм продвижения брендов. Онлайн-магазины, социальные сети и другие онлайн-платформы.

Модератором выступает Анастасия Камракова, педагог, организатор событий, профессиональный ведущий городских и областных мероприятий. Обладатель статуэтки лучший ведущий в сфере моды в Тюмени, ежегодно открывает неделю моды Сибирь.

Эксперты – участники круглого стола:

1. Елена Новикова, модель, продюсер и ведущая канала Fashion TV, актриса, режиссер проекта "Неделя моды. Сибирь";

2. Элеонора Амосова, модельер, художник, стилист, кандидат наук. Член Союза дизайнеров Москвы, член Ассоциации высокой моды и прет-а-портье. Автор книги "Влияние инновационных технологий и материалов на формирование модных тенденций";

3. Тамара Липанова, fashion-аналитик, стилист, исследователь истории моды;

4. Людмила Быковская, дизайнер, эксперт по продажам на маркетплейсах.

Время выступлений: до 8 мин.

Участники: предприниматели – представители сферы креативных индустрий по направлению мода; дизайнеры одежды, стилисты, модели.

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