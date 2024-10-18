В Тюменской области вакансий предлагают в десять раз больше официального числа безработных

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 1,8 тысячи человек, при этом количество заявленных вакансий достигает 18,1 тысячи, сообщает основные показатели, характеризующие состояние рынка труда на 17 октября, дептруда Тюменской области.

Наибольшая доля вакансий в сфере деятельность профессиональная, научная и техническая — 3,0 тысячи единиц. Кроме того, 8,5 тысячи вакансий заявлено в организациях образования, строительства, на обрабатывающих производствах, в сельском, лесном хозяйствах, охота, рыболовстве и рыбоводстве, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, в социальном обеспечении.

С 1 января по 16 октября 2024 года в службу занятости населения Тюменской области обратилось за содействием в поиске подходящей работы 37,3 тысячи человек, трудоустроено — 29,2 тысячи человек.