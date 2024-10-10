Тюменцы могут дважды выиграть от участия в "БумБатле"

Юбилейный сезон акции "БумБатл", цель которого – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами, проходит в России. Для его участников он полезен вдвойне: во-первых, это отличная возможность избавиться от накопившейся макулатуры, во-вторых, можно выиграть призы.

В этом году массовый сбор макулатуры проходит с 23 сентября до 15 ноября. Партнёром федеральной экологической акции выступил тюменский просветительский проект "Экодом".Побороться за лучший результат можно персонально, вместе с коллегами, классом и даже семьей – в Год семьи в России для этого появилась отдельная номинация. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов, а также представителей производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций.

Сдать бумагу и картон, зафиксировать свой результат участники могут в тюменских экодомах "Гудвин", "Центральный", "Сити Молл", "Кристалл", а также в экодоме "Ишим" в обычные часы работы площадок: со вторника по субботу с 10 до 19 часов. Тобольский экодом "Спортивный" отличается от других мультицентров просветительского проекта, но у горожан тоже будет возможность принять участие в акции.

"В субботу, 9 ноября 2024 года, специально для участников акции "БумБатл" в Тобольск приедет фургончик экоответственного кота КоТЭО. Для удобства жителей города приём макулатуры и регистрация результатов будут организованы с 12 до 16 часов на парковке у Центра спортивной гимнастики, в котором расположен экодом", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Чтобы принять участие в акции "БумБатл", необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября, индивидуальные – с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести туда бумагу и картон.

""БумБатл" с каждым годом вовлекает все больше людей в экологическую культуру и повышает уровень экологической осознанности. За четыре года участники акции собрали более 161 тысячи тонн макулатуры. Учитывая, что 1 тонна макулатуры спасает от вырубки 17 взрослых деревьев, за время проведения акции спасено почти 3 миллиона деревьев. Это значимый вклад в экологию нашей страны. Кроме того, "БумБатл" – это отличная возможность сделать раздельный сбор отходов полезной привычкой для всей семьи", – отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, призвав россиян принять участие в "бумажной битве".

Всероссийская акция по сбору макулатуры "БумБатл" пятый год подряд проходит в поддержку национального проекта "Экология" при участии Минприроды России. С 2023 года соорганизатором проекта выступает Всероссийское общественное экологическое движение "Экосистема". За все время проведения "БумБатла" в нем приняли участие более 5,9 миллионов человек, которые собрали более 161 тыс. тонн макулатуры.

Также в прошлом году к всероссийской акции "БумБатл" впервые присоединился тюменский просветительский проект "Экодом", выступив официальной площадкой для приёма макулатуры в рамках акции. Возможность сдать вторичное сырьё в экодома и побороться за победу в акции была у жителей областного центра. В этом году она также будет у жителей Тобольска (в указанную дату) и Ишима.