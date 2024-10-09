Предприятия оборононной промышленности ищут рабочих в Тюмени

Более 100 рабочих мест предложат предприятия оборонно-промышленного комплекса на ярмарке вакансий, она состоится 10 октября в кадровом центре "Работа России" (Тюмень, ул. Республики, д. 204 В, корп. 3) с 11.00 до 12.00.
В числе преимуществ работы на ОПК - расширенный социальный пакет, включающий полис ДМС, льготное питание в заводской столовой, развозку транспортом предприятия, корпоративные мероприятия и санаторно-курортное лечение.
Требуются токари, фрезеровщики, слесари-ремонтники, операторы станков с ЧПУ, инженеры-конструкторы. Так же на ярмарке вакансий будут представлены предложения о работе вахтовым методом на объектах по добыче нефти и газа на территории Тюменской области, Югры и Ямала.
Ярмарку вакансий могут посетить все желающие, в том числе не состоящие на регистрационном учете в органах службы занятости.
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