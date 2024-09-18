Алиханов и Цивилев осмотрели в Тюмени исследовательский центр "Газпром нефти"

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернаторы Тюменской области и Югры Александр Моор и Руслан Кухарук осмотрели исследовательский центр компании "Газпром нефть".

"Почетные гости промышленно-энергетического форума TNF-2024 побывали в кернохранилище и исследовательских лабораториях. Лабораторный комплекс площадью 12,5 тысячи кв. метров станет экспертной площадкой для глубокого изучения геологии трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири и геологических материалов с месторождений "Газпром нефти" со всей страны, рассказал заместитель председателя правления компании Антон Джалябов. На базе центра создадут современный образовательный кластер",- сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" открывает испытательный центр, он оснащен современным оборудованием, которое позволит проводить комплексные исследования. Направления деятельности: разработка и утверждение национальных стандартов; опытно-промышленные испытания и пилотные внедрения; межотраслевое развитие автоматизированных систем управления.

Отмечалось, что центр станет площадкой взаимодействия экспертов, производителей и программистов, обучения тюменских студентов и сотрудников компании.

Создание центра – часть национального проекта по созданию открытой платформы промышленной автоматизации, которая была инициирована Министерством промышленности и торговли России.