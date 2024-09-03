В Тюмени за полгода ввели в строй 41 многоквартирный дом

За первое полугодие 2024 года в Тюмени введено почти 700 тысяч квадратных метров жилья, включая 41 многоквартирный дом (9665 квартир) общей жилой площадью 522,8 тысячи квадратных метров и объекты индивидуального жилищного строительства площадью 176,4 тысячи квадратных метров, сообщил глава города Максим Афанасьев.
Темпы ввода в эксплуатацию объектов жилого, социального и культурного назначения, а также инженерных сооружений рассмотрели на очередном заседании коллегии в администрации Тюмени.
По данным администрации Тюмени, в 2023 году в городе введено рекордные 1 377 504 кв. м (112,8% от плана), из них 1 093 009 кв. м приходится на многоэтажные дома. На 1 августа введено 725 251,3 кв. м жилья.
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