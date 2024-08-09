В ВТБ посчитали затраты семейных пар на свидания

Почти половина (49%) супружеских пар в Уральском федеральном округе устраивают друг другу свидания. А 11% из них делают это с завидным постоянством – два-три раза в месяц. Большинство опрошенных жителей оценивают бюджет на одно свидание в рамках 3-5 тысяч рублей, а среди самых популярных мест названы рестораны, кафе и парки. Такие выводы содержатся в результатах исследования банка.

Треть женатых пар не ходят на свидания, объясняя это тем, что они и так всегда вместе. 23% ответили, что давно не были где-то вдвоем. При этом 38% уделяют время романтическим встречам как минимум несколько раз в год.

Супруги чаще всего называют несколько причин, по которым они ходят на свидания. Более половины пар хотят таким образом отвлечься от повседневных забот и насладиться временем наедине (61% опрошенных). 54% отметили, что свидания поддерживают страсть и интерес друг к другу и укрепляют эмоциональную связь. А 39% считают, что такие встречи создают атмосферу для непринуждённого обсуждения семейных и личных вопросов.

Преобладающее большинство ходят на свидания в ресторан или кафе (87%). Также прогулки по городу, в парке или лесу предпочитают 65%. В половине случаев для свидания подходит и романтический ужин дома.

При этом 41% семейных пар в регионах УрФО, которые ходят на свидания, готовы потратить на них от 3 до 5 тысяч рублей. Почти столько же – от 5 до 10 тысяч рублей, и 7% – от 10 до 30 тысяч рублей. Более 30 тысяч рублей готовы тратить 4% респондентов.

Владимир Хоружий, управляющий директор сервиса ВТБ.Чаевые+: