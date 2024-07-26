В Тюмени обновят Славянский сквер

В сквере Славянский на улице Тульской города Тюмени в этом году начнутся работы по обновлению, сообщил в прямом эфире программы "Час Тюмени" на ГТРК "Регион-Тюмень" глава города Максим Афанасьев, отвечаю на вопрос про неработающие фонтаны в скверах Славянский и имени Немцова.

"Сквер Славянский на улице Тульской создан достаточно давно и длительное время радовал жителей. Сегодня эта территория требует комплексного переосмысления, потому что установленные на ней элементы отслужили свой срок. Администрация Тюмени нашла партнеров, которые уже в этом году приступят к преображению сквера. В обновленном пространстве появится водоем в виде плоскостного сооружения, новая брусчатка, уличная мебель. Сквер обретет современный облик", - рассказал Афанасьев.

Что касается работы фонтана в сквере Немцова, то в настоящий момент специалисты производят расчеты, для того чтобы привести его в нормативное рабочее состояние.