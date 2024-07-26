В "Ямальском-1" в Тюмени начали строить школу

В Тюмени приступили к строительству школы в мкр. "Ямальский-1", п одрядная организация готовит свайное поле для будущего здания школы, сообщает Главное управление строительсва области.

"На текущий момент забито 240 свай в основание третьего корпуса. По проекту в нём разместятся кабинеты начальных классов. Всего строителям предстоит забить 932 сваи на глубину 13,5 метров. Типовой проект предполагает возведение трёх корпусов: административного и двух учебных. Подобные школы действуют в мкр. Ново-Патрушево, Ямальском-2 и др. Школа рассчитана на 1200 учебных мест. Завершить строительство планируется к июлю 2026 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что быстро приступить к возведению школы удалось благодаря контракту "под ключ", когда проектированием и строительством объекта занимается одна организация.