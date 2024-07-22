"Россети Тюмень" реконструировали 12,5 км линий электропередачи в Тюменском районе

Специалисты "Россети Тюмень" выполнили реконструкцию 12,5 тыс. метров линий электропередачи в трех муниципальных образованиях Тюменского района. Комплексная модернизация энергообъектов направлена на повышение надежности электроснабжения жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в самом густонаселенном районе области.

"Завершили реконструкцию двух воздушных линий 10 кВ в Горьковском, Успенском муниципальных образованиях, а также линии электропередачи 0,4 кВ в Переваловском МО. На участках ЛЭП общей протяженностью 12,5 километров энергетики установили новые опоры и обновили изоляторы, устаревший неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный (СИП), который обладает повышенной износостойкостью", - сообщили в пресс-службе компании.

С 22 по 28 июля энергетики продолжат работы на воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Каменском, Мальковском, Новотарманском, Переваловском и Чикчинском МО. Для безопасности специалистов при выполнении работ в электроустановках компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте "Россети Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". Дополнительную консультацию жители могу получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.