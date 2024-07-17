Тюменцы взяли в Сбере более 10 млрд рублей по семейной ипотеке с начала года

Более 10 млрд рублей выдал Сбер в Тюмени по льготной программе "Семейная ипотека". Рекордным по количеству выдач стал июнь: за месяц выдано 1,3 тысячи кредитов на общую сумму 5,3 млрд. Объемы выдачи в июне превысили майские показатели на 49%.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Льготная Семейная ипотека была запущена в 2018 году, за это время программа господдержки для молодых семей претерпела ряд изменений - последние обновления программы были введены 1 июля. Теперь кредит могут взять семьи с одним ребенком до 6 лет или с ребенком инвалидом. Также программа доступна для семей с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в малых городах и в регионах с низким объемом строительства. В рамках программы "Семейная ипотека" можно получить кредит по льготной ставке и на строительство собственного дома. Займ на ИЖС доступен семьям с двумя и более детьми до 18 лет.

Ипотека с господдержкой для молодой семьи – самый популярный вид льготного кредитовая в Тюменской области. Во втором квартале 2024 года "вес" программы составил 40% от всех ипотечных сделок Сбера в регионе. По объемам выдачи Семейной ипотеки Тюменская область занимает 6 место, пропустив вперед города-миллионнки – Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфу и Екатеринбург.

Подробнее об обновленных условиях Семейной ипотеки можно узнать на сайте банка.