"Россети Тюмень" трудоустроила на летний сезон более ста студентов Тюмени, Югры и Ямала

В "Россети Тюмень" стартовал десятый летний трудовой сезон для студенческого отряда "Энергетик", церемония открытия смены прошла в центральном офисе компании в Сургуте, сообщили в пресс-службе компании.

В 2024 году практические навыки на энергообъектах крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона получат более 100 студентов из 18 высших и средних специальных учебных заведений Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Студенты будут задействованы не только на плановых осмотрах центров питания и линий электропередачи, но и примут участие в техническом обслуживании энергообъектов. Помимо этого, для молодежи подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа.

Лучшая по итогам работы команда представит "Россети Тюмень" на Всероссийском слете студотрядов Группы "Россети".