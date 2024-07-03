"Россети Тюмень" трудоустроила на летний сезон более ста студентов Тюмени, Югры и Ямала

14:49 03 июля 2024
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В "Россети Тюмень" стартовал десятый летний трудовой сезон для студенческого отряда "Энергетик", церемония открытия смены прошла в центральном офисе компании в Сургуте, сообщили в пресс-службе компании.

В 2024 году практические навыки на энергообъектах крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона получат более 100 студентов из 18 высших и средних специальных учебных заведений Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Студенты будут задействованы не только на плановых осмотрах центров питания и линий электропередачи, но и примут участие в техническом обслуживании энергообъектов. Помимо этого, для молодежи подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа.

Лучшая по итогам работы команда представит "Россети Тюмень" на Всероссийском слете студотрядов Группы "Россети".

Теги: студенты , трудоустройство , электросети
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