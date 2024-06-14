Тюменцы рассказали, как развивают турпотоки вместе с другими регионами России

На форуме "Путешествуй!" Тюменская область провела панельную сессию "Межрегиональное сотрудничество в сфере туризма" в качестве региона-партнера в рамках IV Российского туристического форума "Путешествуй!", где презентовала перспективные проекты и готовые кейсы по укреплению межрегионального партнерства в сфере туризма.

Участники сессии обсудили ключевые вопросы, тренды и задачи в туристической отрасли, поговорили о перспективах создания совместных турпродуктов на федеральный и международный рынок, обменялись опытом и презентовали брендовые маршруты по разным направлениям.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:

Мы представили туристический потенциал в рамках межрегионального сотрудничества с ключевыми партнерами. У Тюменской области есть узнаваемые туристско-экскурсионные продукты — это брендовые маршруты, промышленные, культурно-познавательные и образовательные туры, которые сегодня совместными усилиями реализованы и презентованы широкой общественности и профессиональному туристическому сообществу. Развитие межрегиональных связей имеет колоссальный потенциал. Например, туристическая программа "Императорский маршрут", разработанная Тюменской и Свердловской областями в рамках федерального проекта, а также международный маршрут "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", созданный вместе с Комитетом по туризму города Москвы, объединяют и позволяют погрузиться в культуру, колорит и гостеприимство каждого из регионов.

Так, в рамках сотрудничества с уральскими коллегами разработан межрегиональный "Императорский маршрут", который объединил Тюмень, Тобольск, Алапаевск и Екатеринбург. Тур включает посещение знаковых мест, связанных с судьбой семьи Романовых. Первая поездка состоится 20 июня.

"Мы совместно с коллегами из Тюменской области разработали полноценный железнодорожный продукт, который будет интересен не только туристам из Уральского федерального округа, но путешественникам из других регионов страны. Это своего рода путеводитель по местам, связанным с семьей последнего императора династии Романовых. Отдыхающие смогут отправиться в Екатеринбург и Алапаевск, а экскурсоводы расскажут о происходивших там исторических событиях. Кроме того, уже в следующем году мы планируем увеличить число круговых рейсов и сделать ребрэндинг железнодорожного купейного вагона", — поделилась планами директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Тюменская область активно развивает и международное направление. Прошлой осенью туроператоры из Индии, посетившие наш регион в рамках проекта "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", познакомились с сибирским культурным кодом, традициями и природными богатствами Тюменской области. Разработке данного маршрута предшествовало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и культуры между правительством Москвы, правительством Тюменской области и "Сибуром" в декабре 2022 года.

Руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова:

Мы наблюдаем растущий интерес иностранного туриста к отдыху в Сибири, к необычным тематическим маршрутам. Именно поэтому Тюменская область является одним из приоритетных регионов взаимодействия Москвы в части развития межрегионального туризма и создания совместных туристических продуктов. Путешественники из Азии и стран СНГ узнают и знакомятся с Сибирью через богатую историю, локальную гастрономию и культурные традиции. Проект позволит продвигать туристический потенциал региона и столицы на российском и зарубежном рынке.

Также регионы обсудили тренды и готовые кейсы по развитию детского и образовательного туризма, в частности популярную программу "Город открытий".

Замначальника управления по развитию образовательного туризма Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Константин Старостин:

Очень здорово, что регионы используют проект "Город открытий" как настоящий экспертный бренд. Сегодня эта программа очень узнаваема: по последним данным в СМИ и соцсетях более 150 млн просмотров проекта. Москва активно развивает направление образовательного туризма, где мы сотрудничаем с разными регионами. Тюменская область — флагман в этом направлении, потому что сразу в двух городах построены уникальные образовательно-туристические маршруты для школьников. Здесь представлены треки "Энергетика", "Экология", "Предпринимательство". Последнего в рамках московского трека не было, но Тюмень, учитывая богатое купеческое наследие и современные технологичные проекты, как раз и славится этим направлением. Это показатель того, как можно мастерски весь туристический потенциал упаковать в конкретный экспертный бренд и привлечь еще больше туристов.

Большую роль в процессе формирования новых продуктов в рамках программы "Город открытий" играет коллаборация с предприятиями, которые заинтересованы в воспитании новых кадров. Именно таким образом благодаря упомянутому выше соглашению между правительством Москвы, Тюменской области и компанией СИБУР появился первый трек в нашем регионе — "Экология и устойчивое развитие".

"Развитие компании — это работа с будущими поколениями. Для нас действительно важный момент — понимание, кто будет работать на наших предприятиях. Согласно статистике сегодня порядка 80 % выпускников школ на ЕГЭ выбирают "обществознание", химия же интересует 3 – 4 % учащихся. Где взять молодых специалистов, заинтересовать, чтобы они в дальнейшем пошли работать на наши предприятия? Стало понятно, что открытие для посещения наших промышленных площадок в рамках различных программ, в том числе и "Города открытий" – это хороший инструмент, чтобы показать ребятам, учителям и родителям возможности конкретных объектов, систематизировать работу на уровне департаментов образования. Важно работать со всем спектром, который окружает школьников, чтобы потом они смогли прийти с инженерным нефтехимическим образованием на наши предприятия", — поделилась мнением руководитель функции Протокол и корпоративные сервисы ООО "Сибур" Мария Захарова.

Благодаря грамотной разработке программ они пользуются популярностью, а значит, эффективно выполняют свои функции.

""Город открытий" — это проект, который получил все самое лучшее из отраслей образования и туризма. От образования — геймификация и учет психологических особенностей детей, а от туризма – лучшие флагманские площадки всех городов и объекты, которые невозможно посетить вне рамок этого проекта. Так получилось, что в Тюменской области мои самые любимые маршруты. Именно в этом регионе была потрясающая коллаборация всех сторон, заинтересованных в проекте. Это департамент потребительского рынка и туризма, который был крайне заинтересован в проекте и сделал все возможное, чтобы помочь нам разработать маршруты. Это и компания СИБУР, благодаря которой случился первый трек "Города открытий" в Тюменской области. И, конечно, это проектный офис Комитета по туризму города Москвы. Всем было очень важно и нужно, чтобы это произошло", — рассказала руководитель команды методистов образовательно-туристического маршрута "Город открытий" Анна Макарчук.

В финале мероприятия участникам презентовали каталог с маршрутами "Город открытий" Тюменской области, который позволит познакомиться с предложениями и забронировать тот маршрут, который отвечает запросам.