Противопожарная служба Тюменской области получила 6 новых автомобилей

19:00 15 апреля 2024
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Фото - https://t.me/ppsto72

Противопожарная служба Тюменской области пополнила автопарк шестью новыми пожарными машинами, их распределят в Тюменский, Ялуторовский, Упоровский, Ишимский и Бердюжский районы для обеспечения быстрого реагирования на возможные пожары и ЧП.

Специалисты противопожарной службы будут проводить обучение и тренировки для эффективного использования новой техники. Это позволит повысить уровень безопасности и защитить жизни и имущество жителей области.

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