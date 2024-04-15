Противопожарная служба Тюменской области получила 6 новых автомобилей

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Противопожарная служба Тюменской области пополнила автопарк шестью новыми пожарными машинами, их распределят в Тюменский, Ялуторовский, Упоровский, Ишимский и Бердюжский районы для обеспечения быстрого реагирования на возможные пожары и ЧП.

Специалисты противопожарной службы будут проводить обучение и тренировки для эффективного использования новой техники. Это позволит повысить уровень безопасности и защитить жизни и имущество жителей области.