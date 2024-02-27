Тюменскому бизнесу покажут, как заработать с искусственным интеллектом

Демо-день ИИ-решений для бизнеса Тюменской области по запросу от местных компаний проведут в Тюмени 29 февраля, для участия в нем не обязательно быть сотрудником или руководителем ИТ-компании.

В планах организаторов обсудить возможности технологий ИИ для решения бизнес-задач и практический опыт их применения. От экспертов гости узнают, как искусственный интеллект помогает настроить работу с клиентами, создать каталоги продукции, проводить подбор кадров, быстро создавать презентации и многое другое.

Мероприятие пройдет "Точке Кипения" (Технопарк), начало в 14.00. Нужна регистрация.