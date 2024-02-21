Кадровый центр "Работа России" проведет 23 ярмарки вакансий

Почти 170 рабочих мест представили работодатели Тюмени на прошедшей ярмарке вакансий, организованной Кадровым центром "Работа России". Потенциальных сотрудников искали 10 тюменских предприятий производственной сферы, силовые структуры и организации отрасли связи и телекоммуникаций.
У работодателей востребованы преимущественно инженерно-технические и рабочие специальности: слесари-ремонтники, токари, инженеры-технологи, фрезеровщики, электрогазосварщики, электромонтеры и операторы станков с программным управлением. Многие предприятия открыты для набора молодых специалистов без опыта. В организациях налажена система наставничества и стажировки.
Каждый соискатель в формате очного собеседования с работодателями смог получить полную информацию об открытых вакансиях, социальных гарантиях и условиях труда. Формат ярмарок вакансий способствует установлению связей между работодателями и потенциальными сотрудниками, помогает людям быстрее найти работу, а компаниям – квалифицированных специалистов.
В 2024 году Кадровым центром "Работа России" запланировано проведение ещё 23 ярмарок вакансий. О точной дате и месте проведения можно узнать в официальных сообществах Кадрового центра "Вконтакте" и "Одноклассниках" или на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области, а также по тел. 27-33-22 (доб. 401, 308, 313). Посетить ярмарку вакансий может любой желающий.
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