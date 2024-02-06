Уралуправтодор из-за снегопадов на федеральнах трассах Тюменской области усилил работу

Уралуправтодор в Тюменской области усилил работу по содержанию федеральных трасс при сложных погодных условиях. Сегодня идут обильные снегопады работает более 200 единиц техники на федеральных дорогах по региону, сообщил директор филиала ФКУ "Уралуправтодор" в Тюмени Евгений Мурадов.

Особое внимание уделяется аварийно опасным участкам, в регионе их 19. Это участки, которые подвержены образованию гололеда, открытые участки, подъемы и спуски. На них ведется патрулирование, в случае сложных погодных условий их превентивно обрабатывают реагентами.

За состоянием дорожных покрытий и погодой Уралуправтодор следит по установленным на трассах метеостанциям. Также через каждые три часа дорогу патрулируют порядные организации, все машины оборудованы камерами, видеозаписи в онлайн-режиме передаются диспетчерам.

Напомним, общая протяженность автомобильных дорог федерального значения, проходящих по Тюменской области, составляет около тысячи километров. Это участки трасс Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Р-351 Екатеринбург – Тюмень, а также Р-254 "Иртыш" с подъездами к Ишиму и Тюмени.