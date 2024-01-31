В селе Гусево запустили новый газопровод

В селе Гусево Тюменского района запустили газопровод с подведением к 271 земельному участку, выделенных для строительства домов многодетным. В церемонии запуска по ВКС поучаствовали вице-премьер Александр Новак и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Зажгли символическую чашу факелы губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук, гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Губернатор отметил, что программа газификации в регионе успешно реализуется.

"В Тюменской области ведется планомерная работа по увеличению бесплатного подключения домовладений жителей к газификации. Благодаря сотрудничеству с компанией "Газпром межрегионаназ" у нас очень хорошая динамика в этом вопросе. Сегодня мы принимаем очередной объект - село Гусево Тюменской район. Здесь за счет внебюджетных источников были построены уличные сети газораспределения, и 271 участок, выделенный многодетным семьям, получил возможность подключения к газу", - рассказал Моор.

Для газификации нового района села газовики проложили 13 км сетей, подключение домов уже началось.