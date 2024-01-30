В Заводоуковске проложат около 9 км водопроводных сетей

16:00 30 января 2024
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В микрорайоне "Новый" города Заводоуковска подрядчик АО СУЭНКО приступил к работам по прокладке водопроводных сетей. Всего планируется проложить 8,6 километра труб. Сейчас начались работы по проведению водовода по 9 улицам.

В 2023 году в муниципалитете построено 9 пожарных гидрантов, к ним также будет подведена вода для обеспечения пожарной безопасности микрорайона и прилегающих территорий. Уже летом заводоуковцы смогут завести централизованное водоснабжение в свои жилища.

Ранее глава городского округа Светлана Касенова сообщила, что  жители города ждут начала строительства сетей водопровода в микрорайоне Новый, подрядчик определён, по контракту работы должны быть завершены в конце марта. 

Теги: водопровод , Заводоуковск , СУЭНКО
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