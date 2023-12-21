Девять исторических зданий нижнего посада Тобольска за год обрели хозяев

Девять объектов культурного наследия в подгорной части Тобольска за 2023 год обрели собственников, мэр города Максим Афанасьев назвал этот факт г лавным достижением работы по развитию нижнего посада в 2023 году, сообщает администрация города.

По словам Афанасьева, в этих зданиях разместятся гостиницы, общепит и другие сервисы. Все это даст рабочие места, налоговые поступления в экономику и, главное, человеческий трафик:

Важно, что приобретая объект инвестор знает, что в нем откроется и как это будет работать, развиваться. Потому что у нас есть мастер-план туристического каркаса.

Первое открытие объектов планируется не раньше 2025 года, но уже в 2024 будет виден ход работ на нескольких объектах.