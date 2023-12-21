Ряженка с гранолой тюменского производителя пришлась по вкусу любителям кисломолочных продуктов

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Ряженка с гранолой тюменского производителя молочной продукции "Золотые луга" вышла в продажу год назад, в декабре 2022 года. За это время продукт пришелся по вкусу потребителям, а его качество высоко оценили на конкурсах и ярмарках.

Ряженка с уникальным вкусом, не имеющим аналогов на рынке молочных продуктов, стала в прошлом году новогодним подарком от компании "Золотые луга". Она выпускается в удобной ПЭТ-бутылке семейного формата объемом 720 граммов. В натуральный кисломолочный напиток добавлена гранола – смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов. Получился не только вкусный, но и полезный продукт.

При производстве самой ряженки используется натуральное сырье высокого качества, которое предварительно проверяется в лабораториях на физико-химические и микробиологические показатели. Сначала на молокозаводе готовят топленое молоко, а уже затем в него добавляют полезные бактерии для закваски: термофильные молочнокислые стрептококки и чистые культуры болгарской палочки.

"За этот год продажи ряженки с гранолой выросли в 2,5 раза. Можно с уверенностью сказать, что продукт полюбился покупателям. Он пользовался высоким спросом на дегустациях, ярмарках и выставках, где мы в течение этого года представляли свою продукцию. Немаловажно, что высокую оценку кисломолочному напитку дали эксперты: мы собрали целую россыпь значимых, престижных наград", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Уже в начале 2023 года на 30-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо" в Москве тюменскому производителю вручили за ряженку с гранолой золотую медаль и дипломы лауреатов международного конкурса "Лучший продукт – 2023".

Весной новинка стала одним из фаворитов Весенней продуктовой недели в Тюмени, в которой принимали участие товаропроизводители со всей страны. Напиток не только активно дегустировали, но и тут же приобретали. Она стала самым популярным продуктом "Золотые луга" на выставке.

Осенью ряженка с гранолой завоевала золотую медаль – высшую награду – XI Межрегиональной агропромышленной выставки, которая проходила в Челябинске. В рамках мероприятия проводился закрытый дегустационный конкурс качества "Лучший продукт – 2023". Диплом качества и диплом 3 степени за лучшую упаковку присудили ряженке с гранолой в рамках Международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2023" от Федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова. Всего на оценку было представлено более 1000 образцов продукции от производителей из России, Беларуси и Казахстана.

В декабре 2023 года ряженка с гранолой признана лауреатом всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

"Ряженка – один из любимых кисломолочных продуктов. Новый продукт с гранолой также пришелся по вкусу! Напиток более сытный, отличный вариант для перекуса в течение дня. В нашей семье его любят и взрослые, и дети", - поделилась покупательница из Тюмени Наталья.