Дороги к новой школе построят в Велижанском микрорайоне Тюмени

Вопрос об обустройстве подъездных путей к образовательным учреждениям подняла представитель ТОС "Мелиораторов" Ольга Иванищенко на публичных слушаниях по бюджету города на 2024 и плановые 2025-26 годы, сообщает администрация Тюмени.
В микрорайоне Велижанский возводится школа, а в микрорайоне Мелиораторов строится детский сад. Учебные заведения рассчитаны на юных тюменцев, проживающих в этих районах. Ольга Иванищенко также отметила необходимость организации сквозного проезда, который позволит беспрепятственно передвигаться из одного микрорайона в другой, не выезжая на центральные улицы.
"В следующем году в микрорайоне Велижанский планируется построить дороги на улицах Ненецкой и Ишимской, в районе новой школы", – рассказал о планах заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru