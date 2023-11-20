Дороги к новой школе построят в Велижанском микрорайоне Тюмени

Вопрос об обустройстве подъездных путей к образовательным учреждениям подняла представитель ТОС "Мелиораторов" Ольга Иванищенко на публичных слушаниях по бюджету города на 2024 и плановые 2025-26 годы, сообщает администрация Тюмени.

В микрорайоне Велижанский возводится школа, а в микрорайоне Мелиораторов строится детский сад. Учебные заведения рассчитаны на юных тюменцев, проживающих в этих районах. Ольга Иванищенко также отметила необходимость организации сквозного проезда, который позволит беспрепятственно передвигаться из одного микрорайона в другой, не выезжая на центральные улицы.

"В следующем году в микрорайоне Велижанский планируется построить дороги на улицах Ненецкой и Ишимской, в районе новой школы", – рассказал о планах заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.