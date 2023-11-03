Моор: промышленное производство Тюменской области стабильно растет

Промышленное производство в Тюменской области за январь-сентябрь 2023 года выросло более чем на 10%. Опережающими темпами развивается обрабатывающий сектор региональной экономики – здесь рост составил почти 15%, сообщил со ссылкой на Росстат губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

Более чем в два раза увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, в 1,3 раза - лекарств. На более чем 20% выросло производство транспортных средств и оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов.

Александр Моор:

Это уже устойчивая тенденция. В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14%. В 2022 - индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в "зеленой зоне".

Динамичное развитие промышленных предприятий – это новые рабочие места и стабильные отчисления в бюджет, что позволяет властям выполнять социальные обязательства и оказывать поддержку землякам, подчеркнул губернатор.