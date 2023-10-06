Лучший спец по привлечению инвестиций РФ живет в Тюмени

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Тюменец Игорь Борисов признан лучшим в стране специалистом по привлечению инвестиций, сообщает информцентр правительства соссылкой на итоги первой национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2023.

"Заместитель начальника отдела по привлечению инвестиций Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Борисов стал победителем в номинации "Специалист года". Он имеет большой опыт работы в этой сфере, ведет поиск инвесторов, проводит переговоры с бизнес-партнерами",- отимечается в сообщении.

Крупнейшие инвестпроекты, которые курирует Игорь Борисов: "ТюменьАгро" — строительство 4 очереди тепличного комбината; "Боровская бумажная компания"; "Фармасинтез-Тюмень"; "Новатэк НТЦ"; "Строительный двор"; "OZON"; "Газпромнефть-НТЦ"; "Вайлдберриз" и "Монетка".

Всего организаторы премии рассмотрели 127 заявок по 10 номинациям из 59 регионов России.