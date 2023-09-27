Жители Тобольска и Омска смогут напрямую летать к друг другу в гости два раза в неделю

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" открыла продажи билетов по маршруту Омск-Тобольск-Омск. Первый рейс состоится в пятницу 6 октября, полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов.

В дальнейшем отправиться в Омск прямым рейсом из Тобольска можно будет по пятницам и воскресеньям. Вылет в пятницу в 13:50, в воскресенье в 10:50. Время в пути 1 час. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании - uvtaero.ru или у сторонних сервисов-агрегаторов.

Сйчас из Ремезова можно улететь прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Новый Уренгой и Нижнекамск.



Аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.