Травяной чай из Тюменской области начали продавать в Таиланде

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Иван-чай супругов Елены и Антона Антоненко из Ишима стал первым продуктом на маркетплейсе Lazada в Таиланде от Тюменской области, соощает информцентр правительства ТО.

промышленным производством чая Антоненко занимаются с 2019 года. Сырье собирают на дикорастущих полях иван-чая на юге Тюменской области за 40-70 км от города, за сезон обрабатывают в среднем 4 тонны растений.

"Напиток из листа лесной вишни" супругов Антоненко в 2021 году отмечен медалью конкурса "100 лучших товаров России".

В целоПродукция компаний региона сегодня представлена на нескольких международных площадках, в ом числе Amazon, Alibaba, Еpinduo и Тurkishexporter.com. Сейчас идет работа с еще одной — fordaq.com. Тюменские предприятия выходят на эти маркетплейсы при содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области. Услуги предоставляются в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".