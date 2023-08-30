Тюменская область вошла в топ-5 Сбера по ипотечному кредитованию в августе

Сбер заявил, что по итогам августа выдаст рекордный объём ипотеки — 144,5 тыс. жилищных кредитов на 503 млрд рублей.

В топ-5 регионов-лидеров по ипотечному кредитованию в этом месяце вошла Тюменская область. По данным Домклик, больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в августе Сбер выдаст в Московской области (56,5 млрд рублей), Москве (56,1 млрд рублей), Санкт-Петербурге (32,6 млрд рублей), Краснодарском крае (29,6 млрд рублей) и Тюменской области (23,6 млрд рублей).

"Мы прогнозируем, что объём выдач ипотечных кредитов в августе по сравнению с июлем вырастет на 30%. Всего за восемь месяцев этого года, по данным Домклик, Сбер выдаст более 818 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей — в объёмах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год", - сообщил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Также отмечается рекордный спрос на льготные ипотечные программы Сбера. Так, 66,8 тыс. кредитов на 285,3 млрд рублей россияне оформят в августе по программам "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Ипотека для IT" — объём выдач на 41% превысит показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд.