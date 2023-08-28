В 24 садоводствах Тюмени реконструировали сети электроснабжения

СУЭНКО завершила реконструкцию сетей электроснабжения в 24 садоводствах Тюмени и Тюменского района, работы проводятся по программе обеспечения качественным и надежным электроснабжением потребителей, проживающих на территориях садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, сообщили в компании.

Работы велись по двум направлениям: силами филиалов АО "СУЭНКО" Курганской области и с привлечением подрядных организаций. В 18 садоводствах энергетики установили более 1400 опор и смонтировали более 52,6 км линейного провода. Компанией-подрядчиком уже выполнены работы в 6 садоводствах, а до конца года планируется реконструкция сетей электроснабжения еще в 17 садоводческих обществах.

Кроме того, в рамках ремонтной программы СУЭНКО в СНТ с начала года выполнен ремонт 8,7 км линий электропередачи, заменено и выправлено более 120 опор.

Работы по обеспечению качественным и надежным электроснабжением садоводств продолжатся до полного выполнения всех запланированных мероприятий.