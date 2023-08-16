Более сотни вакансий предложат тюменцам Уватнефтегаз, Ростелеком, ТРМЗ и еще три компании

Ярмарка вакансий пройдет в областном Центре занятости населения 17 августа, местные предприятия предложат вакансии электромонтеров, электросварщиков, водителей и других профессий, сообщает дептруда ТО.
В числе работодателей, заинтересованных в новых кадрах, выступают "Завод БКУ" — филиал ООО "Уралмаш НГО Холдинг" в Тюмени, АО "ЭК "Восток", Тюменский РФ АО "Россельхозбанк", Тюменский ремонтно-механический завод (АО "Транснефть-Сибирь"), тюменский филиал ПАО "Ростелеком" и ООО "РН-Уватнефтегаз".
Соискателям расскажут об условиях работы, графике и социальных гарантиях для работников. Также во время экспресс-собеседований они смогут задать интересующие вопросы о нюансах трудоустройства.
ярмарка пройдет по адресу: ул. Республики 204В, корп. 3, 5 этаж, начало в 11:00.
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