В Тобольске проведут "Ночь заводов"

Тобольск впервые становится участником всероссийского фестиваля "Ночь заводов", 12 августа на тобольском предприятии СИБУРа гостей ждет музыкальный спектакль-променад, который погрузит слушателей в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства, сообщает пресс-служба компании.

Спектакль специально разработан для компании СИБУР командой Лаборатории новых медиа Новой сцены Александринского театра. В постановочную команду входят обладатели театральных премий, в том числе Золотой маски, режиссер Михаил Патласов, композитор Олег Гудачев, а также драматург Алина Шклярская.

"Авторы постановки записали звуки заводов СИБУРа и создали на их основе симфонию, которая будет впервые исполнена в финале спектакля. Благодаря проекту гости промплощадки смогут по-новому взглянуть на производственные процессы, проникнуться красотой индустриального пейзажа, услышать за гулом оборудования живой голос предприятия. Они также узнают, как академические композиторы, восхищенные эпохой индустриализации, вдохновлялись на создание произведений, до сих пор звучащих актуально", - следует из соощения.

Продукция заводов — отдельный герой сюжета. Зрители увидят, каким образом она, как и искусство, гармонизирует современный мир, а экологичное производство становится основой развития культуры. Основу любого производства составляют люди. Так через истории сотрудников СИБУРа зрители познакомятся с основными процессами, происходящими на заводе.

Мероприятие состоится 12 августа в 19:00 и 21:00 на территории предприятия "Запсибнефтехим". Для участия в мероприятии необходима регистрация. Количество мест ограничено.

В этом году во всероссийском фестивале "Ночь заводов" примут участие 18 индустриальных объектов из 16 регионов России, которые на одну ночь откроют свои двери для зрителей и проведут разноформатные культурные события.