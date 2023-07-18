Александр Моор осмотрел в Викулово дом для сирот и поликлинику

Ряд соцобъектов и строящийся жилой дом в Викуловском районе осмотрел губернатор Александр Моор во время рабочей поездки.

В частности, глава региона проверил, как идет ремонт поликлиники районной больницы Викулово. Внутри здания выполнены чистовая отделка помещений, проведен капремонт систем водоснабжения и водоотведения, устройство кровли и фасада. В 2022-2023 годах в больницу поставлено 8 санитарных автомобилей и 1 машина скорой помощи. Реконструкция объекта проводилась в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Также Моор оценил темпы строительства многоквартирного дома, в котором после сдачи будут жить льготники. В трехэтажном доме 46 однокомнатных и 1 трехкомнатная квартира. 4о квартир предназначены для заселения детей-сирот, 5 для переселения жильцов из ветхого и аварийного жилья и 2 - обеспечения жильем малоимущих граждан, стоящих на очереди. Здание будет готово для заселения ориентировочно в декабре 2023 года.