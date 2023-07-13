Инвесткоманда Тюменской области отчиталась о работе на "Иннопроме"

Инвестиционная команда Тюменской области провела серию встреч с потенциальными инвесторами на международной выставке "ИННОПРОМ-2023" в Екатеринбурге и побывала на курорте компании "Baden family".

Тюменская делегация посетила один из курортов компании - "Баден Баден Уктус" компании "Baden family", которая рассматривает Тюменскую область как одну из территорий для строительства парк-отелей с термальными бассейнами, собственными пляжами, SPA-центрами и саунами. "В июле инвестор определится с перспективными площадками для своего бизнеса. Термальный курорт делает особую ставку на семейный отдых и на качество предоставляемых услуг. Развитие термальных курортов в нашем регионе одно из приоритетных направлений и такие инвесторы хорошо впишутся в термальную столицу России", - сообщил гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Также на полях форума делегация Тюменской области провела переговоры с Минэком Свердловской области и Агентством по привлечению инвестиций по реализации совместных проектов по развитию АГНКС и электрозаправок, договорилась с собственником клубничной фермы о строительстве аналогичного объекта в Тюменском районе(участок уже подобран), рассмотрела с представителями Сбербанка возможность создания совместной финансовой программы для организации мезонинного финансирования инвестиционных проектов. С компанией "Евразия" прошло обсуждение реализации проекта по развитию газомоторной инфраструктуры и возможность нового проекта в области машиностроения при поддержке Инвестагентства.