На ДСК500 в Тюмени будут выпускать беспилотники

Выпуск беспилотников организуют в промтехнопарке ДСК500 - инвестор планирует перевезти на площадку в 5 тысяч "квадратов" действующее производство и масштабировать бизнес.
Агентство инфраструктурного развития Тюменской области предоставит необходимую для производства беспилотников площадку, а также льготы и отсрочку по арендной плате, сообщила руководитель АИР Ольга Романец.
Отечественную авиатехнику в Тюмени будут собирать полностью из российских компонентов, используя собственные разработки, включая программное обеспечение и оснащение дополнительной радиоэлектронной защитой. По стоимости такие летательные аппараты в пять раз дешевле импортных аналогов.
"Для развития нашего предприятия и выпуска качественной тюменской продукции хотим воспользоваться господдержкой — грантами или микрозаймами, создать около 100 рабочих мест", - отметил предприниматель Сергей Пахомов.
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