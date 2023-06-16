Около 358 млрд рублей инвестировал бизнес в экономику Тюменской области за 2022 год

357 миллиардов 800 миллионов рублей - именно таков объём инвестиций в Тюменскую область за прошлый год. За этими цифрами открытие новых предприятий и модернизация действующих, создание тысяч рабочих мест, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.
"Сейчас вводится новый единый инвестиционный стандарт, который подразумевает тесную работу с муниципалитетами. Здесь мы сыграли на опережение. Города и районы - это наши точки роста. Местные команды учатся сопровождать как крупные, так и малые проекты. В Тюменской области составляются инвестпрофили, проводятся учебные семинары, стал популярным проект "Капитаны бизнеса", началось брендирование муниципалитетов",- отметил Пантелеев.
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