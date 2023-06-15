Моор заявил, что Сибинтел готов инвестировать в экономику Тюменской области 30 мдрд рублей

16:30 15 июня 2023
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"Сибинтел-Холдинг" намерен инвестировать в экономику Тюменской области в ближайшие пять лет порядка 30 млрд рублей. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов подписали с генеральным директором компании Владимиром Шевчиком, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

"У холдинга интересы в самых разных сферах. Компания планирует реконструкцию птицефабрики "Пышминская", расширение термального комплекса в Тюмени, строительство новых туристических объектов, логистическо-складского центра, объектов малой энергетики", - отметил Моор.

Губернатор сообщил, именно местные тюменские предприниматели помогают региону в новых экономических условия сохранить темпы развития экономики, и завеил что "правительство области, со своей стороны, окажет инвесторам всю необходимую поддержку".

Теги: Александр Моор , инвестиции , Шевчик
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