Арт-резиденцию "Цех" откроют в тюменском музее

Фото: музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Посетителей музейного комплекса имени Ивана Словцова 18 июня ожидают экскурсия и мастер-классы по ткачеству и гончарному делу, а также знакомство с мастерами и художниками арт-резиденции.

В новом пространстве представлены экспонаты из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и авторская выставка скульптур резидентов Юрия Ларионова и Станислава Черновасиленко.

Представителям СМИ необходима аккредитация. Заявки принимаются по электронной почте (ivan_krutko100490@mail.ru) до 17 июня.