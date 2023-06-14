Арт-резиденцию "Цех" откроют в тюменском музее

Посетителей музейного комплекса имени Ивана Словцова 18 июня ожидают экскурсия и мастер-классы по ткачеству и гончарному делу, а также знакомство с мастерами и художниками арт-резиденции.
В новом пространстве представлены экспонаты из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и авторская выставка скульптур резидентов Юрия Ларионова и Станислава Черновасиленко.
Представителям СМИ необходима аккредитация. Заявки принимаются по электронной почте (ivan_krutko100490@mail.ru) до 17 июня.
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