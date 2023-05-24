Corendon Airlines запускает прямые рейсы из Тюмени в Анталью

12:00 24 мая 2023
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Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступает к полетной программе из Тюмени в Анталью, сообщает пресс-служба аэропорта "Рощино".

Авиаперелеты запланированы три дня в неделю - понедельник, среда, суббота. Из Тюмени вылеты соответственно перечисленным дням в 16:50, 16:00 и в 15:00.

Первый рейс состоится уже 27 мая.

Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператором FUN&SUN, полеты осуществляются на Boeing 737 MAX.

 

Теги: авиация , Рощино , Турция
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