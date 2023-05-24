Corendon Airlines запускает прямые рейсы из Тюмени в Анталью

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступает к полетной программе из Тюмени в Анталью, сообщает пресс-служба аэропорта "Рощино".
Авиаперелеты запланированы три дня в неделю - понедельник, среда, суббота. Из Тюмени вылеты соответственно перечисленным дням в 16:50, 16:00 и в 15:00.
Первый рейс состоится уже 27 мая.
Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператором FUN&SUN, полеты осуществляются на Boeing 737 MAX.
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