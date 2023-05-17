Утвержден план создания кампуса мирового уровня в Тюмени

Девять вузов-участников второй волны отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня согласовали с Минобрнауки России и утвердили с руководителями регионов дорожные карты, которые позволят отслеживать этапы строительства и оснащения объектов. Академгородки будут возведены в рамках нацпроекта "Наука и университеты" и поспособствуют социально-экономическому и научно-технологическому развитию регионов, сообщает Минобрнауки.

Речь идет о проектах по созданию сети современных кампусов в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории "Сириус".

Документы разработаны вузами-участниками совместно с властями регионов, бизнесом и профессиональным сообществом. Они представляют собой детальные планы и включают мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ, привлечению научно-педагогических работников и других специалистов, проведению социально значимых и масштабных событий.

Замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук:

Дорожная карта станет именно тем "помощником", который будет детально описывать каждый шаг для достижения того или иного результата: будь то создание новой образовательной программы, открытие новой лаборатории или многофункционального центра на территории кампуса. Важно обеспечить комфортное и безопасное место для жизни и учебы, создать среду для генерации научных знаний и новых технологий, а также организовать доступное общественное пространство — все эти факторы влияют на успешность проекта, его востребованность, а также качество новой инновационно-образовательной среды.

Дорожные карты станут инструментом реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" для регионов, Минобрнауки России и Правительства РФ.

На фото - проекты кампусов Архангельска, Великого Новгорода, Иваново, Перми, Самары, "Сириуса", Хабаровска, Южно-Сахалинска: