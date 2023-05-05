В Тюмени прошёл карьерный интенсив, организованный Российским обществом "Знание"

3 и 4 мая в Тюменском государственном университете прошел карьерный интенсив, организованный Российским обществом "Знание". Ведущие эксперты — предприниматели, руководители проектов, блогеры, психологи, HR-маркетологи — делились со студентами секретами построения успешной карьеры в наши дни.

На открытии мероприятия к участникам обратился ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

"Ценность самоопределения молодого специалиста — в осмысленности и мотивированности того пути, который проходит студент. Общество "Знание" сконструировало и запустило очень важную форму работы с молодежью. Форум помогает расширить угол зрения, сверить свои намерения с запросами общества и индустрии, познакомиться с лидерами, экспертами и лучшими практиками", — отметил Иван Романчук.

Одним из первых выступлений на форуме была лекция совладельца Группы компаний "Медиасфера", эксперта "Яндекса" по обучению, преподавателя и автора тренингов по digital-маркетингу Тимура Угулавы. Спикер рассказал о роли нейросетей и искусственного интеллекта в профессии. Сегодня эти технологии глубоко проникли в нашу жизнь и прежде всего ориентированы на работу с большими базами данных, с которыми не может справиться ни человек, ни компьютер в классическом виде. Например, нейросети применимы в маркетинге: проанализированные данные и полученные выводы позволяют корректировать рекламные кампании, оптимизировать расходы.

На лекции спикер и ребята в онлайн-режиме обучали нейросеть, чтобы она сгенерировала описание и визуализацию Тюмени для путешественников. Наблюдали, как она определяет эмоции людей на видео: их переживания, степень искренности. Лектор отметил, что ранее были необходимы большие финансовые затраты для определения эмоциональной составляющей видеоролика, тогда как сейчас можно получить результат по истечении нескольких минут обработки видео.

Спикер также рассказал о других способностях новых систем — к примеру, выступать в качестве домашнего психолога. Или способность "оживлять" персонажей, людей. На основе печатного текста нейросеть генерирует аудиосопровождение, на основе фотографии или рисунка — аватар. Так, можно "оживить" старую фотографию любимого дедушки, и он будет что-то рассказывать. По признанию лектора, новые возможности таких информационных систем он открывает каждый день.

"Заменят ли нейросети людей? В ближайшие 35 лет — точно нет. Сейчас они заменяют рутинные задачи человека. И сегодня, и в будущем более успешными будут те специалисты, которые используют нейросети как повседневный инструмент. Нужно учиться работать с ними, ставить для них задачи, тренировать насмотренность. Однако нейросети лишь помощник, а первостепенными для молодежи должны оставаться образование и саморазвитие", — резюмировал Тимур Угулава.

Лекцию о других современных тенденциях — социальной деятельности как удачном карьерном старте — дал генеральный директор Центра семейных и молодежных инициатив "База Героев" Николай Петренко. Спикер рассказал молодежной аудитории о том, зачем нужны социальные инициативы. Обсудил с ребятами, каким образом они могут определить подходящее для них направление социальной деятельности, какие организации ведут активную работу в Тюменской области и как участие школьников в социальных проектах влияет на будущую карьеру.

По словам Николая Петренко, участие в социальных проектах позволяет людям улучшить жизнь других и почувствовать удовлетворение, развить командные, лидерские и управленческие навыки, установить профессиональные контакты. Эксперт подчеркнул, что многие успешные люди начинали свою карьеру с участия в социальных проектах, в том числе в качестве волонтеров.

"Социальная деятельность — это один из ключевых факторов успеха во многих областях жизни. Она позволяет людям устанавливать связи и контакты с другими людьми, что может быть полезным как в личной, так и в профессиональной сфере", — заметил Николай Петренко.

Также участники обсудили ментальное здоровье и его значение для карьеры, критическое, креативное, стратегическое мышление, востребованные гибкие навыки. Эти темы раскрыли главный специалист отдела обучения и командообразования Ассоциации женщин-предпринимателей "Бизнес Леди", бизнес-тренер Наталья Захарова, руководитель направления обучения и развития в Nedra Digital, преподаватель блока soft skills в ИТМО, организатор научно-популярных конференций Ольга Каляева, генеральный директор тюменского Агентства развития креативных индустрий, преподаватель ТюмГУ Алексей Краев, спикер Российского общества "Знание", HR Business Partner — Yandex Practicum Булат Загидуллин, создатель профессионального маркетингового сообщества, амбассадор АКАР Кристина Евграфова, психолог, участник специальной международной антикризисной программы NeuroRescue Любовь Патрушева, руководитель проекта "ТопБЛОГ" АНО "Россия — страна возможностей", основатель диджитал-агентства, программный продюсер интенсива "МедиаДрайверы" Дмитрий Бескромный, психолог, сотрудник Научно-практического центра по психотерапии Института мозга человека РАН Ирина Тюряпина.

Во второй день карьерного интенсива состоялись мастер-классы представителей арт-кластера "Таврида", компании VK, центра развития предпринимательства "Мой бизнес". Эксперты делились опытом и знаниями о трудоустройстве школьников, о тонкостях онлайн-образования, о региональных и федеральных грантах для открытия своего дела молодежью.

Дополнили программу презентации крупных тюменских компаний. Менеджер по персоналу компании "ЭТАЖИ" Ульяна Наконечная и HR-маркетолог компании "ЭТАЖИ" Александра Камалова, руководитель группы по подбору офисного персонала Schlumberger Елена Мищенко, директор по персоналу Бизнес-отеля "Евразия" Анжелика Калашникова рассказали участникам о стажировках и трудоустройстве в компаниях, провели экспресс-собеседования.

Карьерные форумы Российского общества "Знание" стартовали в прошлом году и получили свое продолжение в 2023 году. В рамках онлайн- и офлайн-форумов в различных городах России молодые люди общаются с представителями крупнейших федеральных компаний, узнают истории успеха предпринимателей, проходят экспресс-собеседования для оценки своих компетенций, составляют первые резюме при участии опытных HR-специалистов, а некоторые участники получают предложения работы.