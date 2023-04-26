16 банков участвуют в тюменской программе "Гарантийный фонд"

Список финансовых партнёров предпринимателей сегодня включает 16 крупнейших банков России, которые содействуют с Гарантийным фондом области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За 1 квартал этого года в экономику Тюменской области с помощью Гарантийного фонда привлечено уже 473 млн рублей. Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит для субъектов малого и среднего предпринимательства до 55 млн рублей.

Гендиректор Инвестиционного агентства Николай Пуртов: