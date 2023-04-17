Свыше тысячи вакансий предложили тюменцам на ярмарке трудоустройства

Рынок труда Тюменской области получил интересную площадку, на которой можно презентовать открытые вакансии. Речь о Всероссийской ярмарке трудоустройства - она впервые прошла в нашем регионе. Более 50 организацией представили в Тюмени и Тобольске почти тысячу вакансий.

Идет высокий спрос на рабочие профессии, на специальности в сфере сельского хозяйства, торговли и обрабатывающих производств. Всего работодатели Тюменской области сейчас заявили 18,1 тысяч вакансий. При этом уровень зарегистрированной безработицы в регионе остается ниже среднего по России - 0,4% против 0,7%.