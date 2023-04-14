Тюменцы могут устроиться на работу в УСТЭК

АО "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" представляет свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Технопарке.

УСТЭК является одним из ведущих в России производителем и поставщиком тепловой энергии, наделенным статусом единой теплоснабжающей организацией на территории г. Тюмени.

УСТЭК специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения города Тюмени.

В компании работает более тысячи сотрудников, чтобы узнать о вакансиях - приходите на ярмарку, варианты трудоустройства можно посмотреть на портале "Работа России" и интерактивном портале департамента.