Тюменцы могут устроиться на работу в УСТЭК

11:30 14 апреля 2023
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АО "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" представляет свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Технопарке.

УСТЭК является одним из ведущих в России производителем и поставщиком тепловой энергии, наделенным статусом единой теплоснабжающей организацией на территории г. Тюмени.

УСТЭК специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения города Тюмени.

В компании работает более тысячи сотрудников, чтобы узнать о вакансиях - приходите на ярмарку, варианты трудоустройства можно посмотреть на портале "Работа России" и интерактивном портале департамента.

   

 

Теги: вакансии , УСТЭК
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