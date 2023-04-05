В Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Тюменской области 14-15 апреля пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.

В Тюмени ярмарка пройдет 14 апреля на площадке Тюменского технопарка (г. Тюмень, ул. Республики, д.142, 2 этаж), 15 апреля мероприятия пройдут в городе Тобольске в Филиале Тюменского индустриального университета (г. Тобольск, Зона ВУЗов, №5, корп.1).

На ярмарках будут представлены вакансии более 30 предприятий Тюменской области, в том числе АО "ГМС Нефтемаш", АО "Ютэйр-Инжиниринг", АО "Тюменский электромеханический завод", ООО "Тюмень Водоканал", АО "УСТЭК" и другие. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области:

Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Получить консультацию от сотрудников Центра "Мой бизнес" по организации собственного дела, а также познакомиться с наиболее востребованными профессиями региона.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

В рамках нацпроекта "Демография" реализуется проект по модернизации Службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации.