Замминистра экономического развития РФ пригласили в Тюмень оценить турпотенциал региона

Фото - Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на турвыставке MITT рассказал заместителю министра экономического развития РФ Дмитрию Вахрукову об основных векторах развития туризма в регионе и пригласил его лично оценить отдых на термальных источниках.

По словам Пантелеева, а время работы двух выставок "Интурмаркет" и MITT разговор с Вахруковым состоялся дважды, что позволило "еще более детально углубиться в рамках концепции развития термальных кластеров", в частноси, тюменцы рассказали об опыте региона в сфере санаторно-курортного отдыха.

"Сейчас набирает обороты wellness-направление. Мы находимся на гребне волны: инфраструктура готова, есть турпоток, санатории, отели, термальные курорты заполнены. Любой инвестор, конечно, видит то, как мы продвигаемся в масштабах страны, и понимает, что, заходя к нам, он получает уверенного партнера в лице региона с точки зрения реализации своего проекта. Поэтому мы пригласили замминистра к себе в гости", – сообщил Андрей Пантелеев.

Замгубернатора надеется, что поездка состоится, и регион получит "дополнительные эффекты от поддержки со стороны федеральных структур".