Тюменская школа креативных индустрий набирает новый поток слушателей

Тюменское агентство развития креативных индустрий приглашает жителей города на новый поток "Тюменской школы креативных индустрий". Заявки принимаются до 17 марта. Партнером проекта выступает Тюменское региональное отделение "Опоры России".

Тюменская школа креативных индустрий — бесплатный образовательный интенсив, в котором участники формируют насмотренность, учатся создавать и продвигать свои бизнес-продукты. Участие в проекте полезно всем, кто уже работает в сфере креативных индустрий или только задумывается о реализации своего проекта.

Обучение продлится с 20 марта по 19 мая и будет состоять из лекций, мастер-классов и разборов кейсов от действующих успешных предпринимателей региона. В течение первого месяца участники пройдут общую образовательную программу, на которой узнают про креативные и общественные пространства, организационную структуру и управление персоналом, как выделиться на фоне конкурентов, как продавать в креативных индустриях, где искать вдохновение и мотивацию.

Далее участники объединятся в учебные группы по направлениям: IT технологии, архитектура и урбанистика, дополнительное образование и тематические ивенты, маркетинг, медиа и СМИ, ремесленники. С каждой группой будут работать кураторы: проводить встречи, учить выстраивать бизнес-модели, создавать и управлять своей командой.

Для участия необходимо оставить заявку до 17 марта включительно

Проект "Тюменская школа креативных индустрий" реализуется с 2022 года. За это время прошло 2 потока, в котором приняли участие более 220 человек. Занятия для учеников вели преподаватели – действующие бизнесмены региона, юристы, маркетологи, менеджеры по четырем модулям: исследование, прототип, производство и рынок.