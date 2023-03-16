Тюменские предприниматели с помощью центра "Мой бизнес" могут выйти на маркетплейсы

Центр "Мой бизнес" поможет предпринимателям Тюменской области выйти на маркетплейсы, первая встреча на тему запуска на торговых онлайн-площадках состоится 17 марта в 11:00 в Тюмени "Конторе пароходства".

Участники встречи узнают об особенностях работы с электронными платформами и правильной регистрации товарного знака. Участие бесплатное, но по регистрации.

Серию мероприятий по работе на маркетплейсах запустят в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".