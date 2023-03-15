Кадровый центр в Тюмени проедет заседание "Женского клуба"

В Кадровом центре "Работа России" Тюменской области 18 марта состоится первое заседание "Женского клуба", в неформальной обстановке моно будет узнать об услугах и программах, которые помогут вам быть востребованными на рынке труда.

"Сотрудники центра ответят на все вопросы, касающиеся бесплатного обучения или повышения квалификации, открытия своего дела и другие. Встреча будет проведена в рамках полюбившегося профориентационного мероприятия "День семьи". Поэтому вы можете прийти с детьми", - сообщают в дептруда ТО.

Для подростков специалисты проведут комплексную услугу по профориентированию и определят, к какой профессиональной сфере у них есть способности.

Чтобы попасть на мероприятие необходимо предварительно записаться по тел. +7 (3452) 27-31-18 (доб.520). Участниц встречи ждут по адресу: ул. Республики 204в, корп. 3, 5 этаж. Начало в 10:00.