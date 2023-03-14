В основной капитал Тюменской области за 2022 год инвестировано почти 358 млрд рублей

12:00 14 марта 2023
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357,8 млрд рублей инвестировано в основной капитал в Тюменской области в 2022 году. 152% по отношению к предыдущему году. Рост рекордный.

Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные – продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования.

В прошлом году предприниматели активно перестраивались на "отечественные рельсы". Освободились новые ниши, вырос спрос на продукцию и услуги внутри страны. Бизнес использует эти возможности.

Мы открыты для сотрудничества. Любой инвестор может рассчитывать на поддержку как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Теги: Александр Моор , инвестиции
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