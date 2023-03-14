В основной капитал Тюменской области за 2022 год инвестировано почти 358 млрд рублей

357,8 млрд рублей инвестировано в основной капитал в Тюменской области в 2022 году. 152% по отношению к предыдущему году. Рост рекордный.



Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные – продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования.



В прошлом году предприниматели активно перестраивались на "отечественные рельсы". Освободились новые ниши, вырос спрос на продукцию и услуги внутри страны. Бизнес использует эти возможности.



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