Тюменская область занимает третье место среди регионов России с самым низким уровнем инфляции

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем выросла почти на один процентный пункт и составила 8,1%. Индекс потребительских цен в регионе остается значительно ниже, чем в целом по стране (11,9%). При этом регион занимает третье место среди регионов России с самым низким уровнем инфляции, сообщает региональное отделение ЦБ РФ.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары вырос до 9,6%. В декабре 2022 года в регионе отмечалось более существенное повышение потребительского спроса по сравнению с декабрем 2021-го. Это привело к удорожанию мясной и рыбной продукции, сыров, фруктов и цитрусовых. Тем не менее цены на картофель, капусту, свеклу и морковь по-прежнему остаются значительно ниже прошлогодних.

Непродовольственные товары

Сдерживающим фактором стала динамика цен на непродовольственные товары. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре составил 3,2%.

"В Тюменской области заметно снизились цены на одежду, обувь, смартфоны и телевизоры, кроме того, замедлился рост цен на новые легковые автомобили. На это оказали влияние слабый потребительский спрос и налаживание механизма параллельного импорта. После ажиотажного спроса на товары длительного пользования в марте прошлого года покупатели поняли, что товары по-прежнему можно найти на полках магазинов. Производители вышли на новых поставщиков сырья и комплектующих, импортеры наладили новые пути перевозки товаров, расширилось предложение автомобилей китайских брендов", – сообщила главный экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.

Также заметно замедлился рост цен бензин популярных марок. Причина – предложение на внутреннем рынке превышало спрос.

Услуги

В сфере услуг годовой темп прироста цен увеличился до 13,9%. Более всего повлияло повышение тарифов ЖКХ, индексация по которым была перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022, а также удорожание услуг сотовой связи, турпутевок в Турцию, ОАЭ и Египет.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Подробнее о региональной инфляции в Тюменской области в декабре 2022 года читайте в информационно-аналитическом комментарии на сайте Банка России.